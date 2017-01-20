Денис Маслов: "Стратегия "Амкара" - выращивать и продавать игроков"

Исполнительный директор пермского футбольного клуба "Амкар" Денис Маслов заявил, что клуб будет работать над развитием игроков для их последующей продажи. Такое решение было принято руководством пермского клуба.

- Мы просто развиваем тех игроков, которые у нас есть, а там уже топ-клуб приходит и смотрит в зависимости от позиций, кого какие клубы развили, какие футболисты появились, - цитирует "Р-Спорт" Маслова. - Мы можем не продать вообще ничего, тогда клуб останется без вливаний. На трансферы нельзя закладываться заранее, что в этом году обязательно продадим на 100 миллионов. Нужно просто работать - искать и готовить своих футболистов, а также сотрудничать со СМИ, ведь от них в определенной степени тоже зависит трансферная стоимость игроков.

- Можно ли назвать это своего рода кредо "Амкара" - выращивать и продавать?

- Лучше сказать иначе: это наша стратегия. Причем единственно возможная в сегодняшних реалиях. Думаю, что цивилизованной альтернативы пермскому пути просто нет. По крайней мере для провинциального клуба.

- "Амкар", по сути, первым из российских клубов объявил, что будет растить игроков на продажу и зарабатывать. На каком уровне было принято это решение? Насколько тяжело было его принять?

- Это решение было принято на уровне руководства клуба. И тяжелым я его никак не могу назвать - "Амкар" до этого разве купался в роскоши или играл в Лиге чемпионов, чтобы ему пришлось отказываться от чего-то приятного и привычного? Фактически мы отказались только от одного - от готовности паразитировать за чужой счет и тихо дрейфовать в сторону финансовой пропасти. Когда приходится принимать решения, находясь на самом краю, - вот это, наверное, действительно тяжело. Но до такого, к счастью, в "Амкаре" дело не доходило, даже когда ситуация была сложной. Во многом потому, что рядом с командой всегда были люди, которые жили ее интересами и искренне переживали за нее.