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Денис Бояринцев: "Не удивлюсь, если летом "Анжи" вновь пригласит сильных футболистов"

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Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев назвал главное разочарование в этом году, а также команды, которые его приятно удивили. По словам футболиста, перемены в "Анжи" его, напротив, нисколько не удивляют.

 
"Анжи" Сулеймана Керимова - это Гус ХИДДИНК, РОБЕРТО КАРЛОС и другие топ-звезды. Однако в августе 2013-го клуб резко сменил курс."Анжи": от Керимова к Кадиеву. 10 главных фактов

– Какая из команд вас удивила со знаком плюс?

– "Терек""Амкар" и "Уфа". Это крепкие коллективы, которые способны доставить проблемы любому сопернику.

А вот провал "Локомотива" удивил, достаточно неожиданно видеть москвичей внизу турнирной таблицы. Вроде бы собраны качественные футболисты, а чего-то не хватает. Думаю, весной Семин выправит положение.

– Терпит бедствие "Томь", за которую вам удалось поиграть. Футболисты не получают зарплату уже в течение полугода.

– Был в такой же ситуации в Томске. Очень тяжело бороться за что-то без денег, это угнетает футболистов. Понимаю ребят, которые решили уйти из "Томи", им нужно думать о своих семьях. К сожалению, финансовые проблемы преследуют многие клубы, часть из которых мы потеряли. Жалко Томск, это футбольный город, который достоин сильной команды.

– "Анжи" в очередной раз сменил вектор развития. Поражены?

– Нисколько. Не удивлюсь, если летом вновь все поменяется и клуб пригласит сильных футболистов. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Бояринцева

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