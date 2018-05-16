Давид Юрченко: "Я пока не удостоился чести общения со "Спартаком"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко в интервью "СЭ" отметил, что пока не контактировал со "Спартаком". Его контракт с "Тосно" истекает 31 мая.

– После победы над "Спартаком" в полуфинале Кубка известный комментатор Геннадий Орлов заметил: "Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в "Спартаке", Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались". Ваша реакция?

– Всеми любимый Геннадий Орлов (улыбается). Его можно назвать прорицателем. Он часто говорит правильные вещи, пусть это многим и не нравится. А я – за правду и чистоту. Конечно, мне приятно слышать его мнение обо мне. Такие комплименты придают силы, чтобы расти, прибавлять.

– "Спартак" примерно на полгода потерял Селихова. Красно-белые сейчас на вас не выходили с предложением?

– Я пока не удостоился чести общения со "Спартаком". На меня никто не выходил. Сейчас я отдыхаю. Никакой конкретики по поводу моего будущего нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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