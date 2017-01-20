17:47 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА просмотрит Джафара

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ЦСКА на зимнем сборе в Кампоаморе планирует использовать в контрольных матчах нападающего Джафара, сообщает официальный твиттер клуба. Более подробной информации об игроке не было указано. 21 января подопечные Виктора Гончаренко встретятся с "Воленом", 22 января - с "Пястом".

Этой зимой армейцы усилились пока только защитником Виктором Васиным и нападающим Витинью - оба игрока вернулись из аренды. Покинули клуб форвард Карлуш Страндберг, перешедший в "Брюгге", и хавбек Александр Цауня, с которым был расторгнут контракт. Глава селекционного отдела Олег Яровинский ранее говорил, что ЦСКА ищет двух нападающих.

Таблица переходов РФПЛ

Дополнительная информация

https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/822452647089283072

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (13)
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maximum080

Жафар (Джафар) Турсумбаевич Ирисметов (узб. Jafar Irismetov; 23 августа 1976, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекистанский футболист, выступавший на позиции нападающего. Выступал в национальной сборной Узбекистана. Ныне тренер.

23:44 20 января

совва

кто-то из Аладдина?) Яго уже просмотрели?

20:31 20 января

smit541

Арааааабскааая ноооооочь, Волшебный Роспииииил Здесь деньги и месть, и предательство ееесть Газпроооом и Луууукойл О прийди к нам Джафаааааар)

20:28 20 января

Makedonsky

джова)

20:01 20 января

Spartak-Online1

Какого Джафара? Ирисметова?

19:46 20 января

Grafin82

Джафара??? Не, серьезно? А потом Абу, Яго, Коврик и Султан с Принцессой, Хотя нее Принцесса в Локо наверно пойдет)))

19:18 20 января

Серёга СМ.sz

И Саид подъедет до кучи ))

19:14 20 января

igorvasilevich

А кто это такой Джафар? Душман что-ли?

19:01 20 января

Серёга СМ.sz

zenit08 но в конце концов у Джинни не получится протолкнуть его ...и останется у них Абу из Монако ))

18:52 20 января

Hummel

Джинн что ли?

18:51 20 января

Серёга СМ.sz

zenit08 ))))))))))))))))))))))))

18:47 20 января

zenit08

...Агент Джафара Яго уверен в скором заключении долгосрочного контракта между своим клиентом и конюшней. Контракту может помешать молодой талант Алладин, которого активно продвигает в ЦСКА влиятельный агент Джинни.)

18:10 20 января

shpasic

какое место занимает Джафар среди номинантов за Золотой Мяч?

17:58 20 января

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Материалы других СМИ