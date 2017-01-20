ЦСКА просмотрит Джафара

ЦСКА на зимнем сборе в Кампоаморе планирует использовать в контрольных матчах нападающего Джафара, сообщает официальный твиттер клуба. Более подробной информации об игроке не было указано. 21 января подопечные Виктора Гончаренко встретятся с "Воленом", 22 января - с "Пястом".
Этой зимой армейцы усилились пока только защитником Виктором Васиным и нападающим Витинью - оба игрока вернулись из аренды. Покинули клуб форвард Карлуш Страндберг, перешедший в "Брюгге", и хавбек Александр Цауня, с которым был расторгнут контракт. Глава селекционного отдела Олег Яровинский ранее говорил, что ЦСКА ищет двух нападающих.
Дополнительная информация
https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/822452647089283072
maximum080
Жафар (Джафар) Турсумбаевич Ирисметов (узб. Jafar Irismetov; 23 августа 1976, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекистанский футболист, выступавший на позиции нападающего. Выступал в национальной сборной Узбекистана. Ныне тренер.
23:44 20 января
совва
кто-то из Аладдина?) Яго уже просмотрели?
20:31 20 января
smit541
Арааааабскааая ноооооочь, Волшебный Роспииииил Здесь деньги и месть, и предательство ееесть Газпроооом и Луууукойл О прийди к нам Джафаааааар)
20:28 20 января
Makedonsky
джова)
20:01 20 января
Spartak-Online1
Какого Джафара? Ирисметова?
19:46 20 января
Grafin82
Джафара??? Не, серьезно? А потом Абу, Яго, Коврик и Султан с Принцессой, Хотя нее Принцесса в Локо наверно пойдет)))
19:18 20 января
Серёга СМ.sz
И Саид подъедет до кучи ))
19:14 20 января
igorvasilevich
А кто это такой Джафар? Душман что-ли?
19:01 20 января
Серёга СМ.sz
zenit08 но в конце концов у Джинни не получится протолкнуть его ...и останется у них Абу из Монако ))
18:52 20 января
Hummel
Джинн что ли?
18:51 20 января
Серёга СМ.sz
zenit08 ))))))))))))))))))))))))
18:47 20 января
zenit08
...Агент Джафара Яго уверен в скором заключении долгосрочного контракта между своим клиентом и конюшней. Контракту может помешать молодой талант Алладин, которого активно продвигает в ЦСКА влиятельный агент Джинни.)
18:10 20 января
shpasic
какое место занимает Джафар среди номинантов за Золотой Мяч?
17:58 20 января