ЦСКА просмотрит Джафара

ЦСКА на зимнем сборе в Кампоаморе планирует использовать в контрольных матчах нападающего Джафара, сообщает официальный твиттер клуба. Более подробной информации об игроке не было указано. 21 января подопечные Виктора Гончаренко встретятся с "Воленом", 22 января - с "Пястом".

Этой зимой армейцы усилились пока только защитником Виктором Васиным и нападающим Витинью - оба игрока вернулись из аренды. Покинули клуб форвард Карлуш Страндберг, перешедший в "Брюгге", и хавбек Александр Цауня, с которым был расторгнут контракт. Глава селекционного отдела Олег Яровинский ранее говорил, что ЦСКА ищет двух нападающих.

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