ЦСКА прилетел в Пермь на матч против "Амкара"

Игроки и тренерский штаб ЦСКА прилетели в Пермь. Армейцы проведут матч 9-го тура чемпионата России против "Амкара". Как сообщает пресс-служба клуба, одним рейсом с основной командой вылетела молодежка, которая свой матч сыграет завтра утром.

На игру красно-синие отправились в следующем составе:



Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин; полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев; нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Напомним, игра пройдет 8 сентября. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.