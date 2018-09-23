17:42 | Футбол — РПЛ

ЦСКА назвал стартовый состав на матч против "Спартака"

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ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч восьмого тура чемпионата России против "Спартака". Встреча на "ВЭБ Арене" начнется в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков - Бийол, Ахметов, Влашич - Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России по футболу, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

Результаты опроса

23399 чел.

Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак" в 8-м туре РПЛ?
13.8%
Крупной победой ЦСКА
42.3%
Победой ЦСКА с разностью один-два мяча
12.1%
Результативной ничьей
3.3%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой "Спартака"
23.0%
Победой "Спартака" с разностью один-два мяча
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