ЦСКА назвал стартовый состав на матч против "Спартака"

ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч восьмого тура чемпионата России против "Спартака". Встреча на "ВЭБ Арене" начнется в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков - Бийол, Ахметов, Влашич - Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России по футболу, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)