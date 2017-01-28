ЦСКА на втором сборе сыграет с двумя датскими командами и чешской "Викторией"

ЦСКА определился с расписанием матчей на втором зимнем сборе, который пройдет в Кампоаморе. Как сообщает официальный сайт армейцев, 29 января команда сыграет с датским "Хорсенс" в 17.30 по московскому времени. 2 февраля ЦСКА встретится с чешской "Викторией" в 18.00. В отличие от остальных игр сбора, этот матч пройдет не в Кампоаморе. Точное место проведения встречи будет объявлено позднее.

6 и 7 февраля ЦСКА встретится с датским "Эсбьергом" и австрийской командой ЛАСК. Начало игр – в 17.30 и 14.00 соответственно.