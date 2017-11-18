ЦСКА - фаворит матча в Хабаровске по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 17-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и ЦСКА. Встреча в Хабаровске начнется в 12.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 7.05 – Н 3.79 – П2 1.75

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА – в субботу, 18 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"СКА-Хабаровск": Довбня - Савичев, Эдиев, Пуцко, Гришко, Наваловский - Казанков, Карасев, Габулов, Корян - Маркович.

ЦСКА: Акинфеев - Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий - Набабкин, Натхо, Вернблум, Дзагоев, Щенников - Жамалетдинов, Витинью.

ПОТЕРИ: Друзин (травма), Баляйкин, Дедечко, Димидко (все - под вопросом) - Мариу Фернандес (травма), Хосонов (дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Дальневосточники в текущем сезоне проиграли дома в первом матче "Зениту" и в прошлом туре "Арсеналу".

В последних пяти выездных матчах ЦСКА было забито всего пять голов (+2=2-1, мячи 3:2).

ПРОГНОЗ

Анатолий БЫШОВЕЦ, экс-главный тренер сборной России:

0:2 Победа ЦСКА. Есть проблемы со здоровьем у Фернандеса, но перевешивает то, что возвращается Головин.

Сергей ЕГОРОВ, обозреватель "СЭ":

0:2 ЦСКА не может выиграть уже три матча подряд, пора побеждать. Хабаровск же, на мой взгляд, станет первой командой, которая "обеспечит" себе место в ФНЛ.