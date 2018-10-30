Чаловым интересуется "Уотфорд"

Как стало известно "СЭ", 20-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в число кандидатов на усиление атаки "Уотфорда", который сейчас занимает 7-е место в английской премьер-лиге.

Внимание селекционеров британцев форвард привлек результативной игрой в первой части сезона-2018/19 – армеец лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 8 голов в 12-ти турах.

Ранее Алексей Зинин, глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, работавший в разное время на руководящих постах в "Локомотиве", "Спартаке", "Краснодаре" написал в своем Твиттере: "Агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер за 5 миллионов евро". (Вячеслав Короткин)