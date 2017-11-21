Бывший владелец "Анжи" задержан в Ницце

Бывший владелец "Анжи", член Совета Федерации Сулейман Керимов задержан сотрудниками французской полиции. Как сообщает ТАСС, это произошло в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября. После этого его доставили в полицейский участок.

Отмечается, что на место выехали российские дипломатические сотрудники, которые обеспечивают консульскую поддержку Керимову. В данный момент российский сенатор остается под стражей в одном из полицейских участков Ниццы.

Напомним, Керимов был владельцем "Анжи" в период с 2011 до 2016 года. Кроме того, на его средства был построен стадион "Анжи-Арена".