Букмекеры считают "Томь" фаворитом в матче с "Уралом"

1 октября состоится матч 9-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Урал". Начало – в 12:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Урал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,30 – Н 3,06 – П2 3,60
Трансляция матча "Томь" – "Урал" 1 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Урал".
Прямая трансляция матча "Томь" – "Урал" 1 октября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Урал"
Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ"– 1:1. "Томь" дома играла на старте нечасто, но удачно, а "Урал" в двух последних выездных встречах забивала и постарается сделать это еще раз. Роман Павлюченко набрал хорошую форму, как минимум на полтора тайма его хватает.
Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола – 2:1. Мне понравилась "Томь" в матче с "Рубином" в последнем туре – в Казани команда Петракова вполне могла и не проиграть. "Урал" неплох, но во встрече равных соперников ключевой фактор – свое поле.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=2-3, 7 – 7.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
1 апреля 2013 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Урал" – "Томь"
|
2:0
|
3 августа 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Урал"
|
1:2
|
26 апреля 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Томь"
|
0:0
|
3 июня 2015 года
|
Переходный матч
|
"Томь" – "Урал"
|
0:1
|
7 июня 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Томь"
|
0:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Все домашние матчи "Томи" в текущем сезоне завершились со счетом 1:0. У сибиряков две победу и поражение от ЦСКА.
После возвращения в премьер-лигу "Урал" не уступал "Томи" (+2=2) и с учетом стыковых матчей выиграл обе гостевых встречи.
ЦИТАТЫ
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер "Томи":
– Не знаю, с чем связано, может с неправильными заменами, но отдали инициативу "Рубину", и преимущество было у них уже ощутимое. Наверно да, где-то игроки, которые должны выходить и усиливать, к сожалению, этого не делают.
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер "Урала":
– Новым людям нужно время. Тренеру оно также необходимо, чтобы понять, насколько эффективны игроки в той или иной тактический расстановке. Думаю, в последних двух играх мы нащупали оптимальные сочетания и в составе, и в тактике.