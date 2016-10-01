Букмекеры считают "Томь" фаворитом в матче с "Уралом"

1 октября состоится матч 9-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Урал". Начало – в 12:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Урал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,30 – Н 3,06 – П2 3,60

Трансляция матча "Томь" – "Урал" 1 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Урал".

Прямая трансляция матча "Томь" – "Урал" 1 октября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Урал"

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ"– 1:1. "Томь" дома играла на старте нечасто, но удачно, а "Урал" в двух последних выездных встречах забивала и постарается сделать это еще раз. Роман Павлюченко набрал хорошую форму, как минимум на полтора тайма его хватает.

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола – 2:1. Мне понравилась "Томь" в матче с "Рубином" в последнем туре – в Казани команда Петракова вполне могла и не проиграть. "Урал" неплох, но во встрече равных соперников ключевой фактор – свое поле.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=2-3, 7 – 7.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 1 апреля 2013 года Чемпионат ФНЛ "Урал" – "Томь" 2:0 3 августа 2013 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Урал" 1:2 26 апреля 2014 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Томь" 0:0 3 июня 2015 года Переходный матч "Томь" – "Урал" 0:1 7 июня 2015 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Томь" 0:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Все домашние матчи "Томи" в текущем сезоне завершились со счетом 1:0. У сибиряков две победу и поражение от ЦСКА.

После возвращения в премьер-лигу "Урал" не уступал "Томи" (+2=2) и с учетом стыковых матчей выиграл обе гостевых встречи.

ЦИТАТЫ

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер "Томи":

– Не знаю, с чем связано, может с неправильными заменами, но отдали инициативу "Рубину", и преимущество было у них уже ощутимое. Наверно да, где-то игроки, которые должны выходить и усиливать, к сожалению, этого не делают.

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер "Урала":

– Новым людям нужно время. Тренеру оно также необходимо, чтобы понять, насколько эффективны игроки в той или иной тактический расстановке. Думаю, в последних двух играх мы нащупали оптимальные сочетания и в составе, и в тактике.