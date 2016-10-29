Букмекеры не верят в победу ЦСКА над "Спартаком"

29 октября состоится матч 12-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Спартак" – ЦСКА. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,41 – Н 3,18 – П2 3,22

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА 29 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Спартак" – ЦСКА 29 октября на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Спартак" – ЦСКА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов" – 0:0. Две хорошие команды, но без нападающих. Значит, не забьют.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:1. Кадровых проблем хватает у обеих команд, но армейские потери выглядят совсем уж невосполнимыми.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +17=15-25, 76 – 88.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 23 ноября 2013 года Чемпионат РФПЛ ЦСКА – "Спартак" 1:0 17 августа 2014 года Чемпионат РФПЛ ЦСКА – "Спартак" 0:1 17 мая 2015 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – ЦСКА 0:4 14 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – ЦСКА 1:2 6 марта 2016 года Чемпионат РФПЛ ЦСКА – "Спартак" 1:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В последний раз красно-белые обыграли ЦСКА в августе 2014-го за счет реализованного Комбаровым пенальти, после чего уступили красно-синим в трех матчах кряду.

7:1 – таков счет последних трех дерби, завершившихся победами ЦСКА. Шесть голов при двух победах армейцы забили на "Открытие Арене". Три точных удара на счету Мусы.

ЦИТАТЫ

Квинси ПРОМЕС, полузащитник "Спартака":

– Думаю, всем известно, чего мы хотим. Мечтаем быть чемпионами в этом сезоне. И сейчас идем на первом месте. Но… Понимаете, еще по-прежнему много матчей впереди. И никогда не знаешь, что может случиться. Посмотрите, "Зенит" и ЦСКА очень близки к нам. Поэтому важно набирать очки. Мы надеемся, что удержим первую строчку таблицы. Если сможем остаться лидерами в конце сезона – это будет фантастически!

Ласина ТРАОРЕ, нападающий ЦСКА:

– То, что "Спартак" – большой клуб, мне было известно и до прихода в ЦСКА. Разница в том, что теперь предстоит участвовать в главном российском дерби.

Слуцкий нам со вторника напоминает, что встреча со "Спартаком" не просто игра, а своего рода война. Партнеры тоже говорят об этом. Можно, мол, проиграть чемпионат, но не матч со "Спартаком".