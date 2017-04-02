Бранислав Иванович: "Не могу сказать, что "Рубин" был слабым, это мы играли классно"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после победы над "Рубином" (2:0) в матче 21-го тура чемпионата России не считает, что казанцы провели слабую встречу и отметил, что клуб из Санкт-Петербурга показал свой класс. "Зенит" идет на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги, казанцы занимают десятую строчку.

– Ожидали, что "Рубин" будет выглядеть так слабо?

– Не могу сказать, что они сегодня были слабыми, – сказал Иванович. – Это мы сыграли классно, выиграли и это очень важная победа для нас. Мы контролировали игру, второй гол очень нам помог.

– Что скажете о поле?

– Хорошее. На таком стадионе и на таком поле играть одно удовольствие, играется по-другому. Думаю, такие поля и такие стадионы нужны российскому футболу.

– Как оцените судейство?

– У меня есть мнение, но я не могу об этом говорить.