Бранислав Иванович: "Два матча в неделю? Так играть надо всегда"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, что игроки сине-бело-голубых получают удовольствие от футбола, но нельзя расслабляться. Он также добавил, что у сильных команд всегда сложный график.

- "Зенит" здорово стартовал в чемпионате России, и со стороны кажется, что в команде отличная атмосфера. Это ведь действительно так?

- Когда у команды есть результат, атмосфера всегда позитивная, а игроки получают удовольствие от футбола. Всё это может быстро измениться, поэтому расслабляться нельзя. Сейчас у нас всё хорошо, но мы можем нашу игру существенно усилить. Каждый день на тренировках мы над этим работаем, разбираем ошибки и стараемся прибавлять.



- В этом сезоне у "Зенита" новый тренерский штаб, есть изменения в составе и стиле игры. Обычно в таких ситуациях команде требуется время, но вы исправно набираете очки. За счет чего?

- Некоторые матчи мы выиграли за счет большого желания. Настрой важен в футболе, порой именно он определяет результат. Что касается самой игры, мы еще должны улучшить командное движение, действия в атаке. Чтобы чаще забивать голы не на последних минутах, а в первом тайме. Это должно придать нам уверенности в себе.



- С начала сезона "Зенит" играет по два матча в неделю. Это проблема?

- Нет, так играть надо всегда. У всех сильных команд сложный график, и футболисты должны быть готовы к этому.