Божович ждет получения рабочей визы, чтобы возглавить "Крылья"

Как стало известно "СЭ", Миодраг Божович может возглавить "Крылья Советов" уже на этой неделе. Вопрос состоит в том, успеет ли черногорский специалист оформить все документы и рабочую визу до матча с "Динамо". Не исключено, что тренер приступит к своим обязанностям и сменит на этом посту Андрея Тихонова еще до встречи с бело-голубыми. (Вячеслав Короткин)

Все о чемпионате России – здесь.

Матч "Крылья Советов" - "Динамо" состоится 6 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.