Бьорн Сигурдарсон: "Разочарованы, что не сумели добыть три очка в матче с "Динамо"

Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон после матча 14-го тура премьер-лиги против "Динамо" (0:0) заявил, что его команда разочарована результатом.

- Хорошая игра. Мы отлично оборонялись, но, к сожалению, не смогли забить, - приводит слова Сигурдарсона официальный сайт "Ростова". - Отмечу, что у "Динамо" высокие футболисты в линии обороны. Мы разочарованы, что не сумели добыть три очка. Мы создавали моменты, немного не везло после фланговых навесов. Что касается борьбы, то думаю, что мы выиграли большинство единоборств. Сегодня нам просто не повезло.

"Ростов" после 14 туров занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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