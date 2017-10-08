Болельщики встретились с игроками "Динамо" в неформальной обстановке

Болельщики московского "Динамо" в неформальной обстановке встретились с рядом игроков команды, сообщает Fcdin.com. Организовать собрание было решено после матча 12-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:3). Тогда большая часть фанатов покинула трибуны. Некоторые болельщики призывали отказаться от поддержки команды.

Диалог получился позитивным, фанаты получили ответы на многие вопросы. Игроки подтвердили, что несмотря на сохранение задолженностей со стороны "Динамо", готовы биться на поле. Футболисты считают, что смена Юрия Калитвинцева на Дмитрия Хохлова может помочь команде, хотя с предыдущим наставником у них были хорошие отношения.

Болельщики пообещали организовать поддержку на матче 13-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск". Футболисты донесли пожелание оставить в тренерском штабе специалиста по вратарям Романа Березовского.