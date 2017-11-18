Болельщики "Спартака" вывесили баннер в память о разбившихся под Ростовом фанатах

Болельщики "Спартака" во время матча 17-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (4:1) устроили акцию в память о фанатах, погибших в автокатастрофе под Ростовом-на-Дону. Они вывесили на одной из трибун баннер с надписью: "Ростов, скорбим с вами".
Напомним, авария произошла в ночь со вторника на среду на трассе М4 "Дон", погибли пять человек, возвращавшихся с игры Аргентина – Нигерия (2:4) из Краснодара. Еще несколько человек угодили в больницу.
Наша трибуна pic.twitter.com/7EMmNd3cgV– Фратрия (@fratria) 18 ноября 2017 г.
RND
Спасибо !
19:30