Болельщики "Спартака" вывесили баннер в память о разбившихся под Ростовом фанатах

Болельщики "Спартака" во время матча 17-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (4:1) устроили акцию в память о фанатах, погибших в автокатастрофе под Ростовом-на-Дону. Они вывесили на одной из трибун баннер с надписью: "Ростов, скорбим с вами".

Напомним, авария произошла в ночь со вторника на среду на трассе М4 "Дон", погибли пять человек, возвращавшихся с игры Аргентина – Нигерия (2:4) из Краснодара. Еще несколько человек угодили в больницу.

Гибель футбольных фанатов под Ростовом. Подробности