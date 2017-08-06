Болельщики "Спартака" - Кержакову: "Воробьи могут спать спокойно"

Болельщики "Спартака" вывесили на гостевой трибуне баннер в честь Александра Кержакова, который завершает карьеру игрока. Напомним, что перед матчем 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" состоятся проводы Кержакова.
"Воробьи могут спать спокойно", – говорится на баннере.
Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"
Болельщики "Спартака" тоже подготовили перфоманс для Кержакова. #ЗенитСпартак pic.twitter.com/xfsNJB9r94– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 августа 2017 г.
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Непорочный как ТИ
Хахах в точку. kerzhakoved как он есть Sparrow-killer!
22:23 6 августа
Duckhunter68
Левберег, ты совсем что ли того?! Причём здесь Россия?! Речь идёт об отдельном футболёре, адепте идеологии ББББ, запоровшем в итоге в разы больше моментов, чем он забил за всю карьеру!!! Сколько воробьёв уничтожил или просто напугал этот мега-форвард...)))
20:00 6 августа
zoolord
Его воробейшество что-ли?
19:54 6 августа
Levbereg
Вообще собирался вместе со спартаковскими друзьями больше быть на стороне СМ. После этой вывески позорной- буду за Зенит. Кержаков лучший нападающий в истории России по факту. Это насколько нужно не уважать российский футбол, а вместе с этим и Россию, чтобы так провожать нападающего сборной страны.
19:46 6 августа
Duckhunter68
Ну это не только спартачи могут так сказать! Динамовцы тоже рады за целостность поголовья пернатых!))))
19:46 6 августа
defender_8
Клинические идиоты! Надеюсь, сегодня получат по полной программе.
19:42 6 августа
баламошка
С воробьёв почётный браконьер Петербурга переключился на лосося)
19:30 6 августа
merniloskut
Кто же теперь будет воробьить?
19:28 6 августа