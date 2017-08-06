19:13 6 августа | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Спартака" - Кержакову: "Воробьи могут спать спокойно"

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Болельщики "Спартака" вывесили на гостевой трибуне баннер в честь Александра Кержакова, который завершает карьеру игрока. Напомним, что перед матчем 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" состоятся проводы Кержакова.

"Воробьи могут спать спокойно", – говорится на баннере.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

результаты опроса
30504 чел.
Как закончится матч 4-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Спартак"?
Крупной победой "Зенита"
8.8%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Непорочный как ТИ

Хахах в точку. kerzhakoved как он есть Sparrow-killer!

22:23 6 августа

Duckhunter68

Левберег, ты совсем что ли того?! Причём здесь Россия?! Речь идёт об отдельном футболёре, адепте идеологии ББББ, запоровшем в итоге в разы больше моментов, чем он забил за всю карьеру!!! Сколько воробьёв уничтожил или просто напугал этот мега-форвард...)))

20:00 6 августа

zoolord

Его воробейшество что-ли?

19:54 6 августа

Levbereg

Вообще собирался вместе со спартаковскими друзьями больше быть на стороне СМ. После этой вывески позорной- буду за Зенит. Кержаков лучший нападающий в истории России по факту. Это насколько нужно не уважать российский футбол, а вместе с этим и Россию, чтобы так провожать нападающего сборной страны.

19:46 6 августа

Duckhunter68

Ну это не только спартачи могут так сказать! Динамовцы тоже рады за целостность поголовья пернатых!))))

19:46 6 августа

defender_8

Клинические идиоты! Надеюсь, сегодня получат по полной программе.

19:42 6 августа

баламошка

С воробьёв почётный браконьер Петербурга переключился на лосося)

19:30 6 августа

merniloskut

Кто же теперь будет воробьить?

19:28 6 августа