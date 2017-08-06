Болельщики "Спартака" - Кержакову: "Воробьи могут спать спокойно"

Болельщики "Спартака" вывесили на гостевой трибуне баннер в честь Александра Кержакова, который завершает карьеру игрока. Напомним, что перед матчем 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" состоятся проводы Кержакова.

"Воробьи могут спать спокойно", – говорится на баннере.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"