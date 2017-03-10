17:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики ЦСКА избили на севере Москвы 12-летнего фаната "Спартака"

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Три болельщика ЦСКА избили в парке на севере Москвы пятиклассника, сообщает РЕН ТВ. Причиной случившегося стали разные взгляды на футбол. 12-летний мальчик во время прогулки по парку несколько раз выкрикнул лозунг "Спартак" – чемпион". После этого к нему подошли молодые люди и завязалась драка.

В итоге мальчик был госпитализирован в одну из столичных больниц с ушибами и подозрением на перелом ребра.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Комс

ЦСКА головного мозга

17:27

новодел

найти и ввалить по полной..уроды..трое на одного ребёнка..

17:22

баламошка

Лошади совсем отупели.

17:17

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