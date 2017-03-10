Болельщики ЦСКА избили на севере Москвы 12-летнего фаната "Спартака"

Три болельщика ЦСКА избили в парке на севере Москвы пятиклассника, сообщает РЕН ТВ. Причиной случившегося стали разные взгляды на футбол. 12-летний мальчик во время прогулки по парку несколько раз выкрикнул лозунг "Спартак" – чемпион". После этого к нему подошли молодые люди и завязалась драка.

В итоге мальчик был госпитализирован в одну из столичных больниц с ушибами и подозрением на перелом ребра.