Болельщики "Анжи" создали петицию на имя Владимира Путина

Московское отделение фанатов "Анжи" написало петицию на портале Change.org на имя президента России Владимира Путина, главы Дагестана Владимира Васильева, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова, Госдумы РФ и РФС для привлечения внимания к финансовым проблемам клуба.
В данный момент ее подписали 1041 человек.
Накануне генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по единственному банковскому счету клуба.
"Накануне в СМИ появилась официальная информация о большой задолженности махачкалинского "Анжи" перед футболистами и сотрудниками клуба. На данный момент она превышает 4 миллионов долларов. Команда просто-напросто может не дожить до второй части сезона в РПЛ. Безусловно, происходящее не результат одного дня, а нараставший ком проблем, который в настоящий момент трудно остановить.
"Анжи" – это не просто слово, это команда с 27-летней историей, это бренд, объединивший вокруг себя дагестанцев. Клуб внес огромный вклад в развитие футбола республики, в его рамках функционирует детская академия, дающая первые плоды уже сейчас: в сезоне 2018/19 молодежка "Анжи" примет участие в розыгрыше одного из самых элитных турниров мира – Юношеской лиге чемпионов.
Ради такого стоит поддерживать жизнь клуба. Если "Анжи" будет закрыт, то сотни тысяч преданных болельщиков лишатся своей отдушины, а маленькие болельщики – стимула заниматься футболом. Особенно сейчас, после успешно проведенного в нашей стране чемпионата мира, когда на волне достижений сборной можно взрастить новое поколение талантливых футболистов. И не хотелось бы, чтобы оно ограничивалось только Москвой или Санкт-Петербургом.
Мы не имеем власти и денег, но просим тех, кто располагает ими, оказать финансовую помощь нашему клубу и не оставаться равнодушными!" – говорится в петиции.
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Дополнительная информация
https://www.change.org/p/%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D