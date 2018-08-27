Более 2000 красноярцев увидели первую победу "Енисея" на острове Татышев

"Енисей" благодаря голу Михаила Костюкова обыграл "Крылья Советов" (1:0) в матче пятого тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Тюмени на стадионе "Геолог". Это победа стала первой для "Енисея" в премьер-лиге.
Как отмечает пресс-служба клуба, исторический матч увидели более 2000 болельщиков команды на острове Татышев в Красноярске.
27 АВГУСТА, 23:28. ОСТРОВ ТАТЫШЕВ, КРАСНОЯРСК.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 27 августа 2018 г.
БОЛЕЕ 2000 КРАСНОЯРЦЕВ УВИДЕЛИ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ "ЕНИСЕЯ"! СПАСИБО ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/LFRd7psJtB
Еще фотографии с трансляции игры #ЕнисейКрылья на острове Татышев. Спасибо, @megafonru ! pic.twitter.com/RzvpiQEvLC– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 27 августа 2018 г.
"Очень безобразно. Не понимаю, почему друзей-товарищей назначают". Тихонов - о судействе в матче с "Енисеем"