Более 2000 красноярцев увидели первую победу "Енисея" на острове Татышев

"Енисей" благодаря голу Михаила Костюкова обыграл "Крылья Советов" (1:0) в матче пятого тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Тюмени на стадионе "Геолог". Это победа стала первой для "Енисея" в премьер-лиге.

Как отмечает пресс-служба клуба, исторический матч увидели более 2000 болельщиков команды на острове Татышев в Красноярске.

27 АВГУСТА, 23:28. ОСТРОВ ТАТЫШЕВ, КРАСНОЯРСК.



БОЛЕЕ 2000 КРАСНОЯРЦЕВ УВИДЕЛИ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ "ЕНИСЕЯ"! СПАСИБО ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/LFRd7psJtB – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 27 августа 2018 г.

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