20:32 | Футбол — РПЛ

Более 2000 красноярцев увидели первую победу "Енисея" на острове Татышев


"Енисей" благодаря голу Михаила Костюкова обыграл "Крылья Советов" (1:0) в матче пятого тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Тюмени на стадионе "Геолог". Это победа стала первой для "Енисея" в премьер-лиге.

Как отмечает пресс-служба клуба, исторический матч увидели более 2000 болельщиков команды на острове Татышев в Красноярске.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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