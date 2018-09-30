Боккетти получил награду за 100 матчей в составе "Спартака"

В эти минуты в Москве на стадионе "Открытие Арена" проходит игра 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом".

Перед началом встречи генеральный директор московской команды Сергей Родионов вручил защитнику команды Сальваторе Боккетти памятный знак в виде клубной футболки с игровым номером 100 за соответствующее количество игр за красно-белых.

Итальянец преодолел отметку в 100 матчей за "Спартака" во встрече 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

В матче с "Ростовом" 31-летний игрок вышел в стартовом составе.

Генеральный директор ФК "Спартак-Москва" Сергей Родионов поздравил защитника Сальваторе @salvatorebocch Боккетти с юбилеем – 100 матчей за 🔴⚪💪🏻!#СпартакРостов – 0:0 pic.twitter.com/TdbwDOgswr – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 сентября 2018 г.

"Спартак" - "Ростов": онлайн-трансляция матча