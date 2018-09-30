19:25 | Футбол — РПЛ

Боккетти получил награду за 100 матчей в составе "Спартака"

Обсудить
0

В эти минуты в Москве на стадионе "Открытие Арена" проходит игра 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом"

Перед началом встречи генеральный директор московской команды Сергей Родионов вручил защитнику команды Сальваторе Боккетти памятный знак в виде клубной футболки с игровым номером 100 за соответствующее количество игр за красно-белых.

Итальянец преодолел отметку в 100 матчей за "Спартака" во встрече 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). 

В матче с "Ростовом" 31-летний игрок вышел в стартовом составе. 

"Спартак" - "Ростов": онлайн-трансляция матча

Опрос

Как закончится матч "Спартак" - "Ростов"
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...