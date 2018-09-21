Билетный сервис ЦСКА атаковали хакеры

Билетный сервис ЦСКА в настоящее время недоступен из-за атаки хакеров, сообщает пресс-служба клуба.

"В случае, если вы сегодня оплатили билеты, но они не пришли на электронную почту, то вы сможете скачать их вечером в личном кабинете. Устранение неполадок займет несколько часов. О восстановлении полной работоспособности сервиса мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении армейцев.