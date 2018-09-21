Билетный сервис ЦСКА атаковали хакеры

Билетный сервис ЦСКА в настоящее время недоступен из-за атаки хакеров, сообщает пресс-служба клуба.
"В случае, если вы сегодня оплатили билеты, но они не пришли на электронную почту, то вы сможете скачать их вечером в личном кабинете. Устранение неполадок займет несколько часов. О восстановлении полной работоспособности сервиса мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении армейцев.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/biletnyy-servis-pfk-cska-vremenno-nedostupen/
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