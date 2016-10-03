Бибрас Натхо: "ЦСКА удалось компенсировать отсутствие Вернблума и Дзагоева в игре с "Ростовом"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо посетовал на ошибки в обороне в матче 9-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:2). Израильтянин выразил надежду на то, что перерыв на игры сборных пойдет армейцам на пользу.

– Мы играли так, как обсуждалось на установке и на предматчевой теории. Старались соблюдать установку на игру, но, к сожалению, пропустили две контратаки, – цитирует пресс-служба ЦСКА Натхо. – Наш соперник очень силен в этом элементе. В ситуации с первым голом просто не смогли перекрыть пространство и позволили им забить. Что касается второго гола, мы пошли отыгрываться, всей командой ушли вперед и получили встречную контратаку. Обидно, но мы старались играть на победу.

– Вы великолепно исполнили штрафной в первом тайме, для гола не хватило совсем чуть-чуть...

– В этом и заключается разница между успехом и неудачей. Должен был чуть-чуть сильнее ударить по мячу. Но надо отдать должное вратарю, он сделал великолепный сэйв.

– Согласны ли с тем, что такие игры во многом протекают до первого мяча?

– С "Ростовом" так обычно и бывает. Игра шла до ошибки, к сожалению, мы первыми ее допустили.

– С "Ростовом" отсутствовали Вернблум и Дзагоев. Насколько хорошо у команды получилось компенсировать их потерю?

– Неважно, кто играет в стартовом составе, ведь у ЦСКА больше чем 11 футболистов. Все игроки качественные, обладают высоким уровнем мастерства. Отсутствие Понтуса и Алана мы компенсировали. К сожалению, добиться результата не получилось, но мы прикладывали все силы.

– Позади довольно внушительный отрезок, теперь нас ждет перерыв на сборные. Какие промежуточные итоги можете подвести?

– Это был тяжелый отрезок, мы играли по два матча в неделю. Ребята немного подустали. Сейчас наступает пауза, после которой, надеюсь, будем в полной боевой готовности и на оставшемся в этом году отрезке сможем набрать максимальное количество очков.