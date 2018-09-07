"Без выходных!" Ханни готовится к возобновлению чемпионата России

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в Инстаграмае опубликовал фотографию, на которой он занимается на беговой дорожке. Ранее алжирский хавбек в социальных сетях высказывал недовольство своей ролью в московском клубе.

"Без выходных", – говорится в подписи к фотографии.

Ханни после перехода в "Спартак" из "Андерлехта" принял участие в 12 матчах, забив 2 мяча и сделав 2 голевые передачи. Все результативные действия были совершены игроком в сезоне-2017/18. После ЧМ-2018 хавбек выходил на поле только во встрече чемпионата России с "Анжи" (1:0), ничем не отметившись за отведенные ему 65 минут.

Ханни недоволен своей ролью в "Спартаке". Что происходит?