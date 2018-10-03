Белоруков дисквалифицирован на 2 матча за фол на Дзюбе

Защитник "Анжи" Дмитрий Белоруков понес строгое наказание за фол на форварде "Зенита" Артеме Дзюбе. Об этом рассказал председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Встреча 9-го тура чемпионата России "Анжи" - "Зенит" прошла 30 сентября и завершилась победой махачкалинцев со счетом 2:1.

- Со стороны "Анжи" был юрист клуба, он извинился, но мы не поняли, почему сам игрок не приехал или не вышел на связь, чтобы объясниться, - сказал Григорьянц. - Можно было бы по скайпу это сделать.Белорукова за грубую игру дисквалифицировали на два матча и решили оштрафовать на 30 тысяч рублей за отказ сотрудничать с КДК.