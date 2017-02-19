Аслан Дудиев: "Сдача игры "Локомотиву"? Ничего подобного не было!"

Полузащитник "Анжи" Аслан Дудиев заявил, что, несмотря на долги по зарплате, игроки "Томи" оставались дружными, а также отметил, что ему неприятны разговоры о сдаче игры "Локомотиву". В составе "Томи" 26-летний полузащитник провел 8 матчей и отдал одну передачу.

– Несмотря на такие проблемы, "Томь" на футбольном поле давала бой. "Спартак" с трудом увез три очка, с "Тереком" сыграли вничью. Как удавалось не опускать рук?

– Коллектив был очень дружным, если куда-то ходили, то всей командой, – сказал Дудиев. – За счет этого и держались. Очень тяжело пришлось иностранцам, им ведь не объяснишь, что за работу платить ничего не будут.

– Матч с "Локомотивом" перенесли в Москву, а команду после поражения со счетом 1:6 чуть ли не обвиняли в сдаче игры.

– Неприятно слышать такие разговоры. Могу сказать честно: ничего подобного не было! Мы в команде остались недовольны решением перенести матч в столицу, но ситуация такова, что условия не позволяли играть в Томске. Вспомните, что минуты до 50-й мы играли с "Локомотивом" здорово. А потом случилось удаление, игра у нас сломалась.

– Действительно ли "Томь" была готова бойкотировать матч чемпионата России?

– Не выходили на тренировки, договаривались не ехать на последний тур. В итоге нас уговорили, мы пошли на уступки. До скандала дело не дошло.

Полное интервью Аслана Дудиева