Артем Фидлер: "Понимали, что игра с "Анжи" будет такой же тяжелой, как и со "Спартаком"

Капитан "Урала" Артем Фидлер после матча 27-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0) отметил, что исход встречи решило индивидуальное мастерство форварда уральцев Эрика Бикфалви.



- Понимали, что игра будет нелегкой, такой же тяжелой, как и со "Спартаком". "Анжи" необходимо было побеждать, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей, - приводит "Р-Спорт" слова Бикфалви. - В таких играх на первый план выходит индивидуальное мастерство. И Бикфалви забил гол за счет индивидуальных действий. Мы использовали свой момент и ничего не дали создать сопернику. Победили заслуженно.