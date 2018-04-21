23:43 21 апреля | Футбол — РФПЛ

Артем Фидлер: "Понимали, что игра с "Анжи" будет такой же тяжелой, как и со "Спартаком"


Капитан "Урала" Артем Фидлер после матча 27-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0) отметил, что исход встречи решило индивидуальное мастерство форварда уральцев Эрика Бикфалви.

- Понимали, что игра будет нелегкой, такой же тяжелой, как и со "Спартаком". "Анжи" необходимо было побеждать, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей, - приводит "Р-Спорт" слова Бикфалви. -  В таких играх на первый план выходит индивидуальное мастерство. И Бикфалви забил гол за счет индивидуальных действий. Мы использовали свой момент и ничего не дали создать сопернику. Победили заслуженно.

Анжи - Урал

 

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https://rsport.ria.ru/football/20180421/1135840352.html

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