"Арсенал" бесплатно пропустит болельщиков на матч с "Енисеем"

Тульский "Арсенал" в своем Твиттере объявил о бесплатном пропуске болельщиков на ответный стыковой матч против "Енисея". Напомним, что первая стыковая встреча состоится 25 мая в Красноярске, а 28-го числа – в Туле.

Отмечается, что болельщики смогут пройти на арену по бесплатным билетам. По итогам премьер-лиги тульский клуб занял 14-е место в турнирной таблице, избежав прямого вылета в ФНЛ. "Енисей" стал бронзовым призером ФНЛ.

Напомним, что первая игра состоится в четверг, 25 мая. "СЭ" проведет трансляцию матча