Арнор Сигурдссон: "ЦСКА? "Посмотрим, что произойдет. Сейчас я полностью сфокусирован на выступлении за "Норчепинг"

19-летний полузащитник "Норчепинга" Арнор Сигурдссон прокомментировал возможный переход в ЦСКА.

- Посмотрим, что произойдет. Сейчас я не хочу об этом думать, - цитирует Сигурдссона Fotbollskanalen.se. - На данную секунду я на 100 процентов сфокусирован на игре 27 августа (против "Гетеборга" в 19-м туре чемпионата Швеции. - Прим. "СЭ").

Ранее игрок уверял, что готов сделать следующий шаг в своей карьере и что РПЛ – хорошая лига. ЦСКА готов заплатить за Арнора 3 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате Швеции, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

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