Ари: "Судья не назначил стопроцентный пенальти"

Нападающий "Краснодара" Ари после ничьей с "Ростовом" (2:2) в матче 13-го тура РПЛ заявил, что судья принял ошибочное решение в одном из эпизодов около ворот гостей, не назначив пенальти после попадания мяча в руку, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– В начале матча мы хорошо играли, забили гол, – отметил Ари. – Во втором тайме тоже забили, но пропустили 2 гола... это очень плохо. Незасчитанный гол? Мы смотрели этот момент. Еще смотрели, когда мяч попал в руку игроку "Ростова", там был стопроцентный пенальти и непонятное решение судьи. Но сейчас будем думать о "Стандарде".

– Не считаете, что вас рано заменили?

– Да, но "Краснодар" свои моменты не забил, "Ростов" тоже. Очень жаль, что сыграли 2:2, нам важно было выиграть.

– В конце первого тайма была потасовка с вашим участием. Тяжело было сдержать эмоции?

– Да. Но вообще, была классная атмосфера. Спасибо фанатам, что приезжают и поддерживают. Это большая мотивация для меня.