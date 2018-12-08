21:46 | Футбол — РПЛ

"Анжи" – "Спартак": за что назначен второй пенальти в пользу красно-белых?

"Анжи" - "Спартак". "Анжи" - "Спартак". "Анжи" - "Спартак". "Анжи" - "Спартак".
"Анжи" - "Спартак".
Обсудить
1

На 53-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Анжи""Спартак" правильно поступил арбитр Владислав Безбородов, назначивший еще один пенальти в ворота хозяев поля. А чуть позже он наказал второй желтой карточкой Гиголаева и удалил его с поля.

При выполнении спартаковцами штрафного удара Безбородов располагался таким образом, что увидел, как Гиголаев выставил вперед обе руки и сыграл ими в мяч. Интересно, что судья имел основания удалить этого игрока еще на 14-й минуте, когда футболист "Анжи" грубо в прыжке атаковал соперника и ударил его сзади прямой ногой. Но тогда рефери ограничился предупреждением. (Александр Бобров)

Анжи - Спартак

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

"Зенит" проиграл в Туле. Кто теперь фаворит чемпионата России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...