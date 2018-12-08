"Анжи" – "Спартак": за что назначен второй пенальти в пользу красно-белых?

На 53-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Анжи" – "Спартак" правильно поступил арбитр Владислав Безбородов, назначивший еще один пенальти в ворота хозяев поля. А чуть позже он наказал второй желтой карточкой Гиголаева и удалил его с поля.

При выполнении спартаковцами штрафного удара Безбородов располагался таким образом, что увидел, как Гиголаев выставил вперед обе руки и сыграл ими в мяч. Интересно, что судья имел основания удалить этого игрока еще на 14-й минуте, когда футболист "Анжи" грубо в прыжке атаковал соперника и ударил его сзади прямой ногой. Но тогда рефери ограничился предупреждением. (Александр Бобров)

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