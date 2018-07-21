"Анжи" сменил технического спонсора

"Анжи" на официальном сайте объявил о подписания контракта с новым техническим спонсором. Соглашение между махачкалинцами и компанией JAKO рассчитано на три года. Ранее экипировку клубу из Дагестана предоставляла компания Nike.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата России "Анжи" вылетел в ФНЛ, но сохранил место в элите отечественного футбола после того, как "Амкар" прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

Как заявил накануне генеральный директор клуба Олег Флегонтов, существует вероятность, при которой команда из-за финансовых проблем может не доиграть сезон. Позднее он сказал, что его слова были вырваны из контекста.

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь