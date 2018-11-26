"Анжи" погасил задолженность перед "Анжи Ареной" за тренировки и стирку

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил "СЭ", что с завтрашнего дня команде уже разрешат тренироваться на "Анжи Арене". Сегодня занятие было отменено из-за неуплаты аренды.

– Подтверждаю, – сказал Флегонтов. – Сегодня нам отказали в проведении тренировки на "Анжи Арене". У нас существует большая задолженность перед стадионом за проведенные матчи. Кроме того, есть задолженность по тренировкам и стирке, которую мы тоже проводим на стадионе. То есть стирались и тренировались в долг. Пообещали все закрыть до матча с "Рубином".

– Не получилось?

– Да… Поэтому руководители "Анжи Арены" поступили так, как они нас и предупреждали.

– Что будет дальше?

– На данный момент ситуация решена. Президент клуба Осман Гаирбекович Кадиев сумел найти деньги, чтобы покрыть задолженность по тренировкам и стирке. С завтрашнего дня занятия возобновляются.

– А что касается игры с "Уфой"?

– Пока погашены задолженности только по тренировкам и стирке. А по матчам с "Уфой" и "Спартаком" президент ведет переговоры с руководителями стадиона. Как будет дальше, сказать не могу. (Виталий Айрапетов)

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