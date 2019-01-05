"Анжи" поблагодарил Новосельцева

"Анжи" на своем официальном сайте поблагодарил защитника Ивана Новосельцева, который покинул команду по истечению срока арендного соглашения.
27-летний Новосельцев теперь, по информации "СЭ", будет выступать за "Ростов", который взял его в аренду у "Зенита". За донскую команду защитник уже играл в сезоне-2015/16.
– "Анжи" благодарит Ивана за время, проведенное в составе нашей команды, и желает здоровья и успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении.
Защитник провел в составе махачкалинской команды 10 матчей премьер-лиги и отличился одним забитым мячом в ворота "Оренбурга". Кроме того, он сыграл в кубковой встрече с "Чайкой" из Песчанокопска.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/novosel_cev_pokinul_anji050119/
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