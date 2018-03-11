Антон Заболотный: "Одна сплошная борьба и все"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после гостевого матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что в первом тайме его команда долго входила в игру.

– Насколько счет отражает ситуацию на поле?

– Получилась хорошая битва. В первом тайме долго входили в игру, позволяли создавать моменты у своих ворот. Ответили пару раз хорошими выпадами. Много борьбы. Что-то адекватное сказать сложно. Думаю, со стороны было виднее. А так – одна сплошная борьба и все.

– Расскажите об эпизоде, когда вы попали в перекладину.

– Хорошая подача была: выпрыгнул и ударил. Если честно не видел, как мяч полетел, но направлял в сторону ворот и жалко, что не залетело. Будем работать, голы придут и будет все хорошо.

– Две вынужденные замены, три дисквалификации – насколько это повлияло на результат?

– Скорее этот вопрос нужно задавать тренеру. Как футболист, могу сказать, что у нас все игроки равны. Ребята готовы заменить друг друга в любой ситуации. У нас хорошая скамейка запасных. Игроки всегда готовы выходить и работать на сто процентов. Другое дело, как получается, как приспосабливаемся к полю. Сложно играть, естественно, но на это нельзя обращать внимание. Нужно работать, побеждать и набирать очки. (Пресс-служба "Зенита")