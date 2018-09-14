Антон Шунин: "В сборной отличная атмосфера. Видно, что все заряжены на результат"

Голкипер "Динамо" и сборной России Антон Шунин после матча седьмого тура РПЛ против "Локомотива" (1:1) рассказал об атмосфере в национальной команде и мотивации "железнодорожников".

- Как тяжело возвращаться после сборной?

- Отлично. Хороший соперник, стадион, болельщики.

- Хотели реабилитироваться за 0:4 от "Локо" в прошлом сезоне?

- Многое говорят перед каждой игрой, мы всегда выходим играть, побеждать, бороться. Жаль, что в концовке не удалось забить.

- Как вам атмосфера в сборной?

- Отличная. Хотел там себя проявить. Видно, что все заряжены на результат.

- Рауш отдал очередную голевую передачу. Выходит на пик формы?

- У Рауша отличные подачи. Вас не должно это удивлять. (Ярослав СУСОВ)