Антон Шунин: "В сборной отличная атмосфера. Видно, что все заряжены на результат"

Голкипер "Динамо" и сборной России Антон Шунин после матча седьмого тура РПЛ против "Локомотива" (1:1) рассказал об атмосфере в национальной команде и мотивации "железнодорожников".
- Как тяжело возвращаться после сборной?
- Отлично. Хороший соперник, стадион, болельщики.
- Хотели реабилитироваться за 0:4 от "Локо" в прошлом сезоне?
- Многое говорят перед каждой игрой, мы всегда выходим играть, побеждать, бороться. Жаль, что в концовке не удалось забить.
- Как вам атмосфера в сборной?
- Отличная. Хотел там себя проявить. Видно, что все заряжены на результат.
- Рауш отдал очередную голевую передачу. Выходит на пик формы?
- У Рауша отличные подачи. Вас не должно это удивлять. (Ярослав СУСОВ)