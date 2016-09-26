Андрей Семенов: "Сборной России будет комфортно в Грозном"

Защитник "Терека" Андрей Семенов после ничьей в матче 8-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:0) отметил, что ничья стала закономерным итогом встречи. Также он выразил надежду, что товарищеский матч сборной России с Румынией все-таки состоится в Грозном. Об этом ранее заявил министр спорта и президент РФС Виталий Мутко.

- В первом тайме владели преимуществом, создали много моментов, нужно было их просто реализовывать и выигрывать, - цитирует официальный сайт "Терека" Семенова. - Во втором тайме "Арсенал" смог выравнять игру, и моменты стали возникать и у нас, и у них. Так что результат где-то закономерен.

- Линию обороны, наверное, не может не радовать ноль в графе пропущенных мячей?

- В последнее время мы стали пропускать много мячей, так что то, что не пропустили, не может не радовать. Надеюсь, по ходу сезона команда сможет выправить статистику забитых и пропущенных мячей.

- Появилась информация, что сборная России сыграет против сборной Румынии в Грозном. Вам, наверное, будет приятно выйти на поле в составе сборной на родном стадионе?

- Безусловно. Думаю, сборной будет очень комфортно в Грозном, стадион будет заполнен и грозненские болельщики будут болеть очень хорошо. Если матч пройдет в Грозном, это будет большим плюсом.