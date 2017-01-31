Андрей Лунев: "В "Уфе" все верили, что Гончаренко останется"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью "СЭ" отметил, что в его бывшей команде - "Уфе" - все верили в то, что Виктор Гончаренко останется на своем посту. По словам футболиста, после прихода белорусского специалиста в команду изменилось все.

– Что изменилось с приходом Гончаренко?

– Все! Несмотря на то что при нем изначально оставался вторым или даже третьим вратарем и уж точно не основным, начал получать настоящее удовольствие от всего, что связано с футболом! В последний раз до этого так было в "Калуге". Тренировочный процесс, то, как Виктор Михайлович ко всему подходит, – благодаря этому на любую тренировку выбегал с горящими глазами и чувствовал себя счастливым. А когда еще играть начал – вообще нереальные какие-то ощущения начал испытывать. Тем более быт наладился, мы с Дианой поженились. Только детей для полного счастья не хватало. Но это дело наживное (улыбается).

– В команде знали, что у Гончаренко есть опция, согласно которой он в случае ухода Слуцкого в любой момент может уехать в ЦСКА?

– Буду говорить за себя – я этого вообще не знал и не чувствовал. Только ближе к зиме стали узнавать из новостей про Гончаренко и ЦСКА. Но мы все равно продолжали работать как работали. Двигаться к своей цели. Без какого-либо намека на уход главного тренера и задних мыслей. Верили, что он останется. (Сергей ЦИММЕРМАН)