Андрей Кобелев: "У "Зенита" не было времени, чтобы поставить игру, Семаку нужно было набирать очки"

Экс-полузащитник "Зенита" и бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев определил, почему команда из Санкт-Петербурга сейчас показывает не самую привлекательную игру.

– "Зенит", несмотря на спад в декабре, остался на первом месте. Но есть проблемы с игрой – или это сейчас не так важно?

– Скажу так. Первоначально для Семака и его штаба необходимо было набрать очки, потому что команда из-за чемпионата мира не прошла единый подготовительный период. Мы видели, сколько игр провел "Зенит" в Кубке России, в чемпионате и в Лиге Европы.

Элементарно не было времени ставить игру. После двухмесячной паузы, которая будет у "Зенита", мы вправе рассчитывать на совершенно иную команду. Плюс надо понимать, что есть много травмированных, и это сказывается на качестве игры. Если "Рубин" встает в обороне в 8-9 человек, то конечно, необходимы креативные футболисты, которые могут, обыграв одного-двух соперников, забить мяч. В матче с "Рубином" не хватало Дзюбы, в целом не хватает Кокорина. В атаке приходится рассчитывать на Ерохина и Кузяева.... Этого мало для того, чтобы показывать хорошую игру.

– Не связываете проблемы "Зенита" со спадом Дзюбы?

– Любая команда зависела бы от Дзюбы – от того Дзюбы, который был летом после чемпионата мира. Когда Артем все мячи выигрывает наверху, в штрафной площади играет хорошо, может забить, скинуть. Ну, и конечно, большая потеря – это Кокорин.

– Вы понимаете, почему в составе появляется Анюков?

– (смеется). Я никогда не сомневался в профессиональных качествах Александра. Он не выпадает из игры. Анюков сплачивает команду и в нескольких матчах питерцы выиграли на жилах благодаря командному духу, которого в последние годы не было.

– В составе "Зенита" есть много российских игроков, которые сидят на скамейке. Может, стоит кого-то продать?

– Если мы говорим про Оздоева, то Паредес сильнее на позиции полузащитника. Но в целом то, что я видел, все объективно. По поводу продажи игроков. Это вопрос, о котором говорят не первый год в "Зените". Мне кажется, что в последнее время нет единой линии развития клуба. Вот взяли нового спортивного директора (Хавьер Рибальта – Прим. "СЭ"). Это первое трансферное окно, по которому оценим, насколько было оправдано приглашение иностранца.