Андрей Канчельскис: "Пока глобальных отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко не вижу"

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отметил, что качество игры ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) не отличалось от того, которое армейцы показывали перед перерывом. По его словам, в команде мало что изменилось после ухода Леонида Слуцкого.
- Когда идет такой футбол, тяжело получать эстетическое удовольствие, - приводят "Известия" слова Андрея Канчельскиса. - Никто не хотел проигрывать, в результате чего получился осторожный и неинтересный матч. Играли два претендента на чемпионство, не желавших терять очки, никто не хотел рисковать. Не было ни голевых моментов, ни ударов в створ ворот.
Пока глобальных отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко не вижу. Да, есть изменение схемы на три центральных защитника, на скамейке запасных оказался Игнашевич, но качество игры то же. Посмотрим этой весной, что придумал Гончаренко. Что касается "Зенита", виден определенный дисбаланс - возможно, не отошли от вылета из Лиги Европы. Ходят слухи о конфликте между тренером и командой, но трудно оценивать, насколько серьезны противоречия. В любом случае "Зенит" по составу остается претендентом на золото, способным отыграть пять очков отставания у "Спартака".
RobertH
Мистер четко прочувствовал,что на данном отрезке времени,после Андерлехта, фортуна не на стороне Зенита и решил просто не проиграть.И ему было все равно,что там потом скажут.Если бы проиграли,-было бы хуже намного,скорее всего рассудил бывалый хитрец.А в ЦСКА просто и играть некому уже.Держалось все на Акинфееве,Мусе и Ерёме,теперь один Игорек остался.И что делать?Здесь хоть Гончаренко,хоть Мауринью-по любому аут с такими хозяевами.Последние годы привыкли ничего не вкладывая,давить внутри ресурсом,а потом позориться в Европе.Так и будет,пока юрисконсульты будут определять стратегию развития спортивного клуба.А мы будем смотреть вот эти каталки мяча туды-сюды под заливание прессы о "амбициях" ЦСКА на Европейские Лиги.Анекдот.
08:27
ak-09
Я так понимаю,Канчельскис,думал увидеть,на месте центрального нападающего,Акинфеева,а в воротах Дзагоева?
08:19
mikeV
Это точно. Такой полудохлый и корявый Зенит надо было в первом тайме добить. Нет же - устроили опять трусливую тягомотину, смотреть было противно.
08:07
Ботаникум
А разве кто-то анонсировал какие-то "ГЛОБАЛЬНЫЕ" изменения в "игре" ЦСКА со сменой тренера? Кроме того, по-моему, Гончаренку взяли из "РЕЖИМА ЭКОНОМИИ" и чтоб ДЕНЕГ НА НОВЫЕ ТРАНСФЕРЫ НЕ ПРОСИЛ! Так что "СТАРАЯ ПЕСНЯ" о главном" вполне ОЖИДАЕМА. Как могут ОБНОВИТЬСЯ деревянные "щенники-и-набабки"????
08:02