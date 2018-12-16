Андрей Канчельскис: "Надо дать шанс Кокорину и Мамаеву. Думаю, они поняли смысл жизни"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО, заслуживают шанса вернуться в футбол. По его словам, они поняли смысл жизни.

– Надо верить, что Кокорин вернётся на свой уровень, надо дать ему шанс. Вся эта история поднадоела всем. Надо сделать правильные выводы. Надо дать шанс и Кокорину, и Мамаеву. Думаю, они поняли смысл жизни и как нужно вести себя в будущем. Они будут отдавать все силы на футбольном поле в будущем и доказывать, что случившееся – ошибка, – приводит слова Канчельскиса "Спорт уик-энд".