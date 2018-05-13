Андрей Канчельскис: "Если "Спартак" продолжит в том же духе, то нескоро вернет золото"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис считает, что нападающий "Спартака" Квинси Промес в сложное для команды время не сумел стать лидером на футбольном поле. Также экс-хавбек отметил, что не стоит связывать проблемы красно-белых со спадом в игре капитана Дениса Глушакова.

Напомним, "Спартак" в 30-м туре чемпионата России дома проиграл "Динамо" (0:1). Этот результат и параллельная победа ЦСКА над "Анжи" (2:1) не позволили красно-белым занять второе место в турнирной таблице премьер-лиги, которое гарантирует прямое попадание в Лигу чемпионов на сезон-2018/19.

– "Спартак" мог стать чемпионом, мог выиграть Кубок. А теперь даже в Лигу чемпионов надо пробираться через квалификацию, - сказал Канчельскис. - Для клуба с такими богатыми традициями существует только первое место. Если команда продолжит в том же духе, то нескоро вернет золото.

– Неудачная концовка сезона совпала с кризисом в игре капитана команды Дениса Глушакова.

– Денис был лидером, но не должно все на нем зацикливаться. Промес обязан был повести команду вперед. Все-таки он игрок сборной, поопытнее остальных. Зобнин пока не готов, потому что молодой и мало играл в этом сезоне.

– Голландец стал лучшим бомбардиром чемпионата.

– Но лидером он остался на передовицах газет. Лидером надо быть на футбольном поле. Забей Квинси в ворота "Динамо" три гола, тогда и можно было бы назвать его лидером. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Андрея Канчельскиса



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