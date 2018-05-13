Андрей Канчельскис: "Если "Спартак" продолжит в том же духе, то нескоро вернет золото"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис считает, что нападающий "Спартака" Квинси Промес в сложное для команды время не сумел стать лидером на футбольном поле. Также экс-хавбек отметил, что не стоит связывать проблемы красно-белых со спадом в игре капитана Дениса Глушакова.
Напомним, "Спартак" в 30-м туре чемпионата России дома проиграл "Динамо" (0:1). Этот результат и параллельная победа ЦСКА над "Анжи" (2:1) не позволили красно-белым занять второе место в турнирной таблице премьер-лиги, которое гарантирует прямое попадание в Лигу чемпионов на сезон-2018/19.
– "Спартак" мог стать чемпионом, мог выиграть Кубок. А теперь даже в Лигу чемпионов надо пробираться через квалификацию, - сказал Канчельскис. - Для клуба с такими богатыми традициями существует только первое место. Если команда продолжит в том же духе, то нескоро вернет золото.
– Неудачная концовка сезона совпала с кризисом в игре капитана команды Дениса Глушакова.
– Денис был лидером, но не должно все на нем зацикливаться. Промес обязан был повести команду вперед. Все-таки он игрок сборной, поопытнее остальных. Зобнин пока не готов, потому что молодой и мало играл в этом сезоне.
– Голландец стал лучшим бомбардиром чемпионата.
– Но лидером он остался на передовицах газет. Лидером надо быть на футбольном поле. Забей Квинси в ворота "Динамо" три гола, тогда и можно было бы назвать его лидером. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Полностью интервью Андрея Канчельскиса
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- Роман Зобнин
баламошка
Таки да А из квалификации ЛЧ Спартак вылетит в первом же туре./////////////////Канчельскис, иди уже отседова!
23:32 13 мая
Таки да
А из квалификации ЛЧ Спартак вылетит в первом же туре.
23:28 13 мая
баламошка
Ты то чё высунулся?!) Иди на печке дальше лежи! Вместе с Мостовым. Иксперты великие. Тренерами стать нормальными не смогли и решили стать икспертами. Нас таких экспертов полстраны. И что толку, что Анчоуса тренировал Алекс Фергюссон?! Он после этого стал тренером как Фергюссон?! Кокорин станет большим тренером?! Сапета какая-нибудь?! Если ты недалёк, то тренером нормальным не станешь, кто бы тебя не тренировал. У Анчоуса всю жизнь "комплекс Спартака", вечно что-нибудь надо квакнуть в адрес великой секты)
23:26 13 мая