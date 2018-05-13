23:16 13 мая | Футбол — РФПЛ

Андрей Канчельскис: "Если "Спартак" продолжит в том же духе, то нескоро вернет золото"

3

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис считает, что нападающий "Спартака" Квинси Промес в сложное для команды время не сумел стать лидером на футбольном поле. Также экс-хавбек отметил, что не стоит связывать проблемы красно-белых со спадом в игре капитана Дениса Глушакова.

 
Воскресенье. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Динамо&quot; - 0:1. Проиграв бело-голубым, красно-белые откатились на третье место и попали в отборочный турнир Лиги чемпионов."Спартаку" нужна перезагрузка. Карреру ждет жаркое лето

Напомним, "Спартак" в 30-м туре чемпионата России дома проиграл "Динамо" (0:1). Этот результат и параллельная победа ЦСКА над "Анжи" (2:1) не позволили красно-белым занять второе место в турнирной таблице премьер-лиги, которое гарантирует прямое попадание в Лигу чемпионов на сезон-2018/19.

– "Спартак" мог стать чемпионом, мог выиграть Кубок. А теперь даже в Лигу чемпионов надо пробираться через квалификацию, - сказал Канчельскис. - Для клуба с такими богатыми традициями существует только первое место. Если команда продолжит в том же духе, то нескоро вернет золото.

– Неудачная концовка сезона совпала с кризисом в игре капитана команды Дениса Глушакова.

– Денис был лидером, но не должно все на нем зацикливаться. Промес обязан был повести команду вперед. Все-таки он игрок сборной, поопытнее остальных. Зобнин пока не готов, потому что молодой и мало играл в этом сезоне.

– Голландец стал лучшим бомбардиром чемпионата.

– Но лидером он остался на передовицах газет. Лидером надо быть на футбольном поле. Забей Квинси в ворота "Динамо" три гола, тогда и можно было бы назвать его лидером. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Андрея Канчельскиса

Все о чемпионате России по футболу

3
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Таки да А из квалификации ЛЧ Спартак вылетит в первом же туре./////////////////Канчельскис, иди уже отседова!

23:32 13 мая

Таки да

А из квалификации ЛЧ Спартак вылетит в первом же туре.

23:28 13 мая

баламошка

Ты то чё высунулся?!) Иди на печке дальше лежи! Вместе с Мостовым. Иксперты великие. Тренерами стать нормальными не смогли и решили стать икспертами. Нас таких экспертов полстраны. И что толку, что Анчоуса тренировал Алекс Фергюссон?! Он после этого стал тренером как Фергюссон?! Кокорин станет большим тренером?! Сапета какая-нибудь?! Если ты недалёк, то тренером нормальным не станешь, кто бы тебя не тренировал. У Анчоуса всю жизнь "комплекс Спартака", вечно что-нибудь надо квакнуть в адрес великой секты)

23:26 13 мая

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!