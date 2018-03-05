Андрей Будогосский: "Использовать красный мяч было нельзя, потому что одна из команд играла в красной форме"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ"оценил работу судьи Михаила Вилкова на матче 21-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (0:0). Кроме того, Будогосский считает, что использовать красный мяч было нельзя.
– Михаил Вилков и его бригада еще раз подтвердили свой высокий профессиональный статус. Игра была очень трудной, повлияли и погодные условия. На мой взгляд, судейство бригады подтвердило нашу правоту – мы не ошиблись, назначив эту бригаду на игру. Вместе с тем, некоторые комментарии экспертов в очередной раз говорят о том, что мы все время пытаемся создать некую интригу, говоря о дисциплинарных решениях рефери. Вилков избрал очень разумную выдержанную тактику, не разбрасываясь карточками. Игра проходила под его полным контролем. Особо скажу о разумном подходе судейской бригады – на совещании перед матчем была предусмотрена возможность временных (2-3 минуты) пауз, чтобы привести разметку в порядок. Профессионализм бригады, инспектора и делегата позволил провести матч в тех непростых погодных условиях, которые сложились.
– Обсуждаема ситуация с оранжевым мячом, которого не видно по ТВ. Насколько тяжело в этих условиях и рефери следить за игрой?
– Мяч контрастировал с поверхностью поля. Во всяком случае, на своем телевизоре у меня не было проблем с тем, чтобы следить за игрой. Представьте себе, что использовали бы красный мяч!
– Почему его нельзя использовать?
– По той простой причине, что игроки одной из команд выступали в красной экипировке. Мнения некоторых комментаторов о том, что мяч с высоты стадиона не видно, удивляют – наверное, надо было занять место несколькими ярусами ниже, чтобы видеть футбол. (Сергей ЕГОРОВ)
Andyk1
и такой "профессионал" воглавляет наш судейский корпус.. отмазки уже в стиле анекдотов про Штрилица..
05:33
and177
Вот интересно, был ли случай когда БУДОГОССКИЙ признал ошибки
00:29
Lexys1
Но тогда почему в футбол можно играть белым мячом в белой форме?
00:26
баламошка
Да оранжевым надо было играть, вот и всё. А играли какой-то жёлтой мутью. Оранжево-красный мяч, как у людей. Изобрели ещё в прошлом веке) В России, видимо, пока нанотехнологии до этого не доросли)
00:20
and177
Да игры он перепутал, сейчас кристал-мю играют этим мячиком на траве, да, виден хорошо мяч
00:19
mikeV
Не зря ему телевизор болелы подарили! И видимо, не простой - ни у кого не видно, а у него - видно!
00:10
садко
Нельзя было разрешать игрока Локомотива играть в белой форме так как их было не видно игроками Спартака, потому что поле было покрыто снегом.
00:08
ЗЮК~
Нет слов.Как?Как можно быть таким ...Летом запретят белую форму?
23:56 5 марта
goreotuma
вот иногда лучше промолчать за умного сойдешь
23:43 5 марта
rashlim
Так и запишем: если одна из команд в белой форме, белыми мячами играть нельзя.
23:18 5 марта