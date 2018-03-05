Андрей Будогосский: "Использовать красный мяч было нельзя, потому что одна из команд играла в красной форме"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ"оценил работу судьи Михаила Вилкова на матче 21-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (0:0). Кроме того, Будогосский считает, что использовать красный мяч было нельзя.

– Михаил Вилков и его бригада еще раз подтвердили свой высокий профессиональный статус. Игра была очень трудной, повлияли и погодные условия. На мой взгляд, судейство бригады подтвердило нашу правоту – мы не ошиблись, назначив эту бригаду на игру. Вместе с тем, некоторые комментарии экспертов в очередной раз говорят о том, что мы все время пытаемся создать некую интригу, говоря о дисциплинарных решениях рефери. Вилков избрал очень разумную выдержанную тактику, не разбрасываясь карточками. Игра проходила под его полным контролем. Особо скажу о разумном подходе судейской бригады – на совещании перед матчем была предусмотрена возможность временных (2-3 минуты) пауз, чтобы привести разметку в порядок. Профессионализм бригады, инспектора и делегата позволил провести матч в тех непростых погодных условиях, которые сложились.

– Обсуждаема ситуация с оранжевым мячом, которого не видно по ТВ. Насколько тяжело в этих условиях и рефери следить за игрой?

– Мяч контрастировал с поверхностью поля. Во всяком случае, на своем телевизоре у меня не было проблем с тем, чтобы следить за игрой. Представьте себе, что использовали бы красный мяч!

– Почему его нельзя использовать?

– По той простой причине, что игроки одной из команд выступали в красной экипировке. Мнения некоторых комментаторов о том, что мяч с высоты стадиона не видно, удивляют – наверное, надо было занять место несколькими ярусами ниже, чтобы видеть футбол. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Андрея Будогосского