Андрей Аршавин: "У "Рубина" на данный момент не такие качественные игроки"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин, который вручит награду "Лучшего игрока месяца" форварду питерской команды Себастьяну Дриусси, отметил, что призы получать приятно, но результат команды имеет главенствующую роль. Церемония пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" перед началом матча 17-го тура РПЛ "Зенита" с "Рубином".

Он также прокомментировал философию соперника сине-бело-голубых и выразил мнение, что у казанского клуба на данный момент не самые качественные игроки.

- По вашим воспоминаниями, когда вы были футболистом, так ли важны индивидуальные награды?

- Любому футболисту приятно, когда его отмечают. Думаю, Себастьян будет доволен этим. Но, конечно же, результат команды имеет главенствующую роль. Если она не будет побеждать - все уходит на второй план.

- Футболисты меняются, а стиль "Рубина" - нет. Почему?

- Потому что один тренер, у него есть своя философия, и он ее исповедует, продвигает. Это приносит результат, поэтому "Рубин" и не меняется. С другой стороны, у команды не такие качественные игроки на данный момент.

- В чем философия Бердыева?

- Она основана на оборонительном футболе, дисциплине и реализации своих контрвыпадов.

- У "Зенита" нет в составе Артема Дзюбы, настоящего лидера. Как это скажется на команде?

- А, его нет? Я просто не знаю еще. Ну, он вел команду на протяжении последних пяти-шести месяцев. Проблемы будут, но другие игроки должны его заменить, другого выхода нет.

- У футболистов есть силы выходить на поле, когда уже вот-вот будет отпуск?

- Когда есть победы и результат, всегда приятно играть, и неважно, первая это игра или двадцать седьмая. Может быть, некоторая усталость и накопилась, но футболисты любят играть. Не вижу в этом никаких проблем.

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск).