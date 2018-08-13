Анатолий Тимощук: "Для "Зенита" матчи в Казани всегда были сложными"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук в интервью "Известиям" отметил, что команда ожидает непростой матч с "Рубином" в рамках 3-го тура РПЛ. По его словам, у Курбана Бердыева хорошая команда.

– Насколько сложно сейчас будет подготовить команду к предстоящему матчу чемпионата России с "Рубином"?

– Безусловно, осадок после Лиги Европы будет, но у нас есть достаточно времени, чтобы восстановиться, переварить то, что произошло, и уже совсем с другим настроем выйти на матч с "Рубином". Мы начали во внутреннем первенстве с двух побед, хочется продолжить это движение.

– Что можете сказать о нынешнем "Рубине"?

– У казанцев хорошая команда. У них были определенные проблемы с составом, они арендовали двух наших футболистов (нападающий Дмитрий Полоз и полузащитник Ибрагим Цалагов. — "Известия"). Плюс их состав пополнили еще несколько игроков. Думаю, что у них достаточно крепкая команда. К тому же для нас исторически непросто складываются игры в Казани. Скорее всего, и предстоящий матч не станет исключением.

– Полоз и Цалагов, скорее всего, не сыграют против вас. "Рубин" не захотел доплачивать компенсацию, предусмотренную в арендном соглашении. Также в предыдущем туре повреждение получил нападающий казанцев Сердар Азмун. Их отсутствие облегчит задачу "Зениту"?

– Думаю, что Азмун будет готов к матчу с нами. Что касается возможно отсутствия в составе казанцев наших игроков, то у "Рубина" есть резервы и есть очень хороший тренер, который найдет варианты, как выйти из непростой ситуации.