Анатолий Мещеряков: "Дело не в Ари, а в манере "Ростова"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после ничьей с "Ростовом" (0:0) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что взломать оборону соперника очень сложно. По словам Мещерякова, в атаке движения не хватало, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– С точки зрения болельщика желание обеих команд не пропустить, к сожалению, очень сильно превалировало над желанием забить, – подчеркнул Мещеряков. – С точки зрения защиты вопросов нет, а вот в атаке движения не хватало.

– Дело в отсутствии Ари?

– Не думаю. Дело в общих скоростях. Майкон на острие атаки? Это к тренеру... Не мне оценивать. Я ведь не просто зритель в данном случае (улыбается) Вот играли бы ЦСКА – "Спартак", я бы высказался.

А вообще "Ростов" ведь всегда так играет. По 6-7 человек всегда остается на своей половине, мы специально считали на трибуне. Попробуй взломай...