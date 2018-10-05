Анатолий Мещеряков: "ЦСКА прибавляет? "Локомотив" тоже не убавляет"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков перед матчем 10-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что нужно забыть поражение от "Шальке" в Лиге чемпионов.

– Надо забывать каждую предыдущую игру и готовиться к следующей, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Посмотрим, как сложится предстоящее дерби с армейцами. ЦСКА прибавляет? Мы тоже не убавляем. Сейчас у всех много игр и всем непросто.

ЦСКА - "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)