Анатолий Мещеряков: "Что-то начинает получаться, но впереди еще очень много работы"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 5-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:1) отметил, что впереди еще много работы. Таке он рад, что Федор Смолов забил свой первый гол за красно-зеленых.

– Что-то постепенно начинает получаться, но впереди еще очень много работы, – цитируют "Известия" Мещерякова. – У нас в составе много игроков, которые выступали на чемпионате мира, и, думаю, им пора приходить в форму. Они близки к этому, и тогда команда должна стать еще сильнее. Также радуют и новички. Крыховяк играет очень здорово и самоотверженно. Отлично, что впервые удалось отличиться Смолову.